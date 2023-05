Fiorello a TvTalk, imprevisto durante l'intervista: «Non sono in mutande»

di Redazione web

Rosario Fiorello ospite a Tv Talk su Rai 3 tra comicità e riflessioni profonde, ha parlato del suo programma Viva Rai 2. Ha spiegato come è nato, come sia riuscito in queste mattine a tenere in piedi uno show completo di primissima mattina, ma all'improvviso la gag. In collegamento da remoto, gli cade il telefono e il dettaglio non sfugge agli ospiti in studio. Lui li rassicura, ma sono inevitabili le risate. Ecco cosa è successo.

Fiorello a Tv Talk

Showman completo, conduttore, comico, animatore e animo gentile: Rosario Fiorello ha conquistato proprio tutti con il suo programma mattutino "Viva Rai 2". Ne parla a Tv Talk su Rai 3 con Massimo Bernardini.

Il conduttore, infatti, si è aperto sul suo programma e sulla sua attività lavorativa, rispondendo alle tante domande della platea del programma. «In molti mi chiedono di restare in tv di prima mattina e abbandonare la prima serata. Io ascolto il mio pubblico per ora», risponde a chi gli chiede se tornerà con programmi serali.

E, ancora: «Essere coerenti con uno show leggero e d'intrattenimento quando la notizia della mattina è l'alluvione dell'Emilia Romagna non è semplice, ma penso che abbiamo dato un momento di felicità a chi ci guardava anche da lì», afferma sul maltempo che ha colpito la regione.

Infine, però, tra comicità e riflessioni, il collegamento da remoto prende una piega inaspettata e le risate sono subito garantite.

Il dettaglio che ha fatto ridere gli ospiti

Fiorello, infatti, in videochiamata con Tv Talk ha un momento di defaiance in cui gli cade il cellulare.

La pandemia, infatti, ci ha abituati a scene di questo tipo: giacca e cravatta sopra, boxer e ciabatte sotto. Lo strumento del collegamento televisivo in videochiamata è un retaggio di quel periodo, ormai consolidatosi, ma lo scenario sopradescritto è sempre dietro l'angolo.

Avrebbe stupido di più se fosse stato in mutande?

Sicuramente per oggi ha già fatto parlare abbastanza di sè, dopo aver annunciato che Amadeus potrebbe non essere stato confermato per Sanremo 2024, ironizzando sulle nomine Rai.

«Hai rovinato il weekend a Roberto Sergio (amministratore delegato Rai, ndr)»​, gli dice, in merito, il conduttore di Tv Talk. Fiorello, sorridente, scherza ancora: «Non è possibile immaginare un mondo in cui Amadeus dica no a Sanremo».

