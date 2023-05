Fiorello e Paola Cortellesi, a Viva Rai2 il duetto (e gli sketch) per le 100 puntate: il video è virale

Stamattina Viva Rai2 ha festeggiato le 100 puntate e Fiorello non poteva esserne più felice. Il programma che a in onda ogni mattina su Rai2 ha ospitato, per l'occasione l'attrice Paola Cortellesi.

L'attrice romana ha riportato in vita alcune delle sue interpretazioni più famose, tra cui l'indimenticabile Silvana, l'inviata de "La vita in diretta", ma si è anche cimentata in duetti e sketch comici con Fiorello. Andiamo a vedere il video.

Fiorello, compleanno in lacrime a Viva Rai2: la sorpresa della figlia per i 63 anni dello showman

Fazio via dalla Rai, l'ironia di Fiorello: «Immagino la riunione: 'C'è uno bravo e che ci fa guadagnare? Mandiamolo via'»

Il duetto con Fiorello sulle note di "Bollicine", la nuova hit estiva

Per l'occasione, Fiorello è diventato Tofu, un giovane trapper sulla cresta del successo, mentre Paola Cortellesi è diventata Paola Shirataki e si sono esibiti nella nuovissima hit "Bollicine".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA