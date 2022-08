Fiorello torna in tv su Rai1: «Ecco cosa farà». Fan impazziti per il progetto tutto nuovo

Fiorello torna in tv e torna su Rai1, la rete ammiraglia del servizio pubblico che ha visto i suoi ultimi successi, a partire dai Festival di Sanremo targati Amadeus. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Fiorello potrebbe presto tornare in televisione: un ritorno di cui si parla da tempo, ma stavolta potrebbe essere la volta buona.

La trattativa, scrive Oggi, sarebbe condotta direttamente dai vertici Rai: non si tratterebbe di un ritorno con un one man show e nemmeno in prime time, ma in un'altra fascia oraria, forse al mattino. E il progetto giusto potrebbe essere una versione rinnovata della sua Edicola, che andava in onda su Rario Rai, e potrebbe trovare una giusta collocazione nella fascia tra le 7 e le 8 del mattino. Chissà che il progetto non vada a compimento già dopo l'estate, o se per il ritorno di Rosario sul piccolo schermo non serva aspettare ancora un po'.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA