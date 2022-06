Mara Venier, il siparietto con Fiorello prima del concerto di Gigi D'Alessio: «M'hai fatto murì»

Siparietto al ristorante. Mara Venier e Fiorello si sono incontrati in un ristorante di Napoli a poche ore dal concerto di Gigi D'Alessio per celebrare i suoi 30 anni di carriera. La conduttrice di Domenica In, ormai più social che mai, ha documentato tutto sul suo profilo Instagram. «Posso avere una foto per favore?» chiede Mara mentre si avvicina a Fiorello intento a cenare con sua moglie. Un incontro inaspettato che ha colto Fiorella alla sprovvista: «M'hai fatto morì» dice il cabarettista ironicamente. E subito parte una serie stories in allegria.

«Gli ho fatto uno scherzo» dice zia Mara inquadrandosi e, dopo, appare con Fiorello e tutti i camerieri del ristorante mentre si riprendono. «Questa la voglio vedere su tutti i social» dice Fiorella abbracciando Mara e sorridendo. «Siamo all' "altro loco", un ristorante pazzesco di Napoli, dove si può mangiare la pizza più buona di Napoli. Qui fanno la pizza a "rutiell"» continua Fiorello riprendendo il termine napoletano per indicare una specialità del ristorante. E, ancora, in gruppo, Mara saluta i suoi follower insieme a Fiorello e ai camerieri.

Una soggiorno più che piacevole quello trascorso a Napoli che ha accolto diversi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo per la grande festa targata Gigi D'Alessio. Da Vanessa Incontrada ad Alessandra Amoroso, fino a Mara Venier e Fiorello, grandi amici del cantante napoletano.

