di Ida Di Grazia

Maurizio Costanzo Show: Fiorello fa commuovere Costanzo «Maurizietto I love you. Grazie davvero». Questa sera su canale 5 la quarta puntata del talk show più longevo della tv italia. Come sempre tantissimi ospiti che sono nati proprio in questo show e un momento emozionante.

MCS - MAURIZIO COSTANZO E VALERIO MASTANDREA_01

«Maurizietto I love you». Con questo motivetto Fiorello, in collegamento, saluta Maurizio Costanzo per festeggiare i 40 anni di messa in onda. «Ti ricordi quando ti davo lei? - dice Fiorello - Ora voglio tornare per un attimoa darle del lei e dirle grazie. La mia carriera di divide in AC e DC, Prima di Costanzo e Dopo Costanzo, come uno spartiacque. E poi mia moglie me l'hai fatta conoscere tu».

Non solo Fiorello, questa sera ci saranno: Malgioglio,che omaggerà Raffaella Carrà cantando Forte Forte Forte che aveva scritto per lei,, Gigi D’Alessio, Nancy Brilli, Cristiano Rudy Zerbi, Alessandra Celentan, la bonas Sara Croce, Lillo e Greg, Enzo Iacchetti, Giuseppe Cruciani e Valerio Mastandrea.Gino Paoli (in collegamento).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 16:24

