Only Fun: il comic Show con Elettra Lamborghini e i Panpers. Da giovedì 19 maggio tantissimi nomi della comicità comicità italiana insieme per un grande ritorno al live, dallo storico Teatro Galleria di Legnano, per una nuova sfida tutta da ridere.

Settanta serratissimi minuti per cinque puntate (alle 21.25 su Nove e disponibile in anteprima su discovery+) dedicate alla risata e alla leggerezza, in un continuo circuito tra palco e backstage e con un ritmo unico.



Sul palco dello show, - prodotto da Colorado Film ((già produttrice tra gli altri di Colorado, Scorie, e Honolulu).per Discovery Italia - per la prima volta nella veste di conduttori, l’imprevedibile e inarrestabile cantante e showgirl Elettra Lamborghini e il duo comico dei PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, veterani della risata e campioni di numeri sui social.



Stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti: il tutto con grande spazio all’improvvisazione e ad un linguaggio poco scritto, per lasciare il campo al reale divertimento dei protagonisti sul palco.



In scena, un cast solido e amato dal pubblico: Maurizio Battista, Alessandro Bianchi, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Alberto Farina, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 12:21

