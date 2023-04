Carlo Fuortes 'trombato' dalla Rai? Fiorello: «Vieni a dirigere Teleminkia». E il manager risponde così

di Redazione web

Fiorello scherza con Carlo Fuortes, attuale ad della Rai, e gli propone un ruolo "inedito" per il futuro. Ieri lo showman aveva proposto al manager la direzione di Teleminkia, la nuova televisione improbabile da lui creata come controprogrammazione alla tv pubblica, dove ospitare gli epurati Rai.

Massimo Giletti, La7 sospende Non è l'Arena: il giornalista rimane a disposizione. Cosa sta succedendo

Sofia Goggia a Viva Rai 2, Fiorello chiama Amadeus: «Prendila per Sanremo»

La risposta di Fuortes

La risposta non si è fatta attendere, e oggi l'attuale AD della Rai ha inviato un video durante la diretta di Viva Rai2! «caro Fiore, sto ricevendo moltissime offerte prestigiose, ma certo AD di Teleminkia le batte tutte! Quindi ... affare fatto! Accetto! Mandami il contratto e lo firmo oggi stesso. Buona giornata» dice Fuortes nel video, nell'esultanza del cast della trasmissione per aver trovato un manager di livello per il loro progetto editoriale. «Abbiamo un AD!» esulta Fiorello, che mostra il contratto pronto per la firma. E lo showman scherza: «L'importo corrisposto? Una mi****a di niente!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA