Federica Panicucci, sorrisi e scatti d'amore col compagno Marco Bacini sul red carpet di Venezia IL POST

Eleganti e innamorati, Federica Panicucci e il compagno, l'imprenditore Marco Bacini, sbarcano in laguna per il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, in corso fino all'11 settembre. I due sono apparsi sorridenti e raggianti, incantando tutti i presenti. Lei in un sontuoso abito di Antonio Riva: un vestito bianco da favola, fasciato in vita con una cinta nera e tagliato sul corpetto. Lui, invece, in un outfit sobrio ed elegante: un papillon scuro, abbinato a una camicia bianca. Il tutto documentato da un post con diversi scatti sul profilo Instagram della conduttrice.

La coppia alloggia nel lussuoso The Gritti Palace, in Campo Santa Maria del Giglio, con vista sul Canal Grande, e, dopo aver sfilato sul red carpet la conduttrice di Mattino Cinque e il compagno sono rientrati in albergo dove hanno consumato una cena a base di pesce. L’albergo scelto dalla coppia non è proprio accessibile a tutti, avendo dei prezzi a dir poco ‘proibitivi’ per i comuni mortali. Ad essmpiom, una notte, in camera matrimoniale, parte da circa 1.000 euro. Si può però anche salire oltre i 10.000mila se si vuol fruire di tutti i comfort di una suite.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 14:35

