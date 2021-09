L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 6 al 12 settembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

Come ogni lunedì torna l'Oroscopo di Paolo Fox. Ecco le previsioni per la settimana che va dal 6 al 12 settembre 2021. Il noto astrologo ha affidato i consigli per tutti i 12 segni zodiacali alle pagine del settimanale DiPiù e alla sua App Astri. Ci sono segni che vanno alla grande e altri per cui è necessaria un po' di cautela, ma come sempre Fox chiarisce: «Non credete, verificate».

OROSCOPO DI PAOLO FOX DAL 6 AL 12 SETTEMBRE

ARIETE Settimana sotto tono. Cercate di non commettere errori, datevi delle priorità sul lavoro. Attenzione all’amore: qualche litigio potrebbe minare la vostra tranquillità.

TORO Siete più carichi, ma nel weekend cercate di rilassarvi e di concedervi del tempo per voi stessi. Attenzione all’amore, giovedì è la giornata più “complicata”.

GEMELLI L’amore va a gonfie vele nonostante siate un po' troppo possessivi. Giornate di passione e di ottimi risultati sul lavoro. Favoriti i contatti.

CANCRO Negli ultimi giorni non vi siete mai fermati e dunque adesso state accusando una grande stanchezza. Cercate di non esagerare. La Luna torna favorevole e questo vi dà una migliore energia.

LEONE In amore le cose migliorano e le storie appena nate possono crescere. In arrivo proposte sul lavoro. Questi sono giorni piuttosto importanti nel lavoro.

VERGINE In amore favoriti i nuovi incontri, quindi fatevi avanti. Sul lavoro qualcuno potrebbe ottenere una promozione anche se la settimana si preannuncia stressante.

BILANCIA Potete contare su Venere e dare spazio ai sentimenti. Ai single Fox consiglia di buttarsi. Sul lavoro, un progetto sta avendo successo, ma attenzione alle spese.

SCORPIONE In questa settimana potrebbe esserci qualche problema familiare, soprattutto martedì. Attenzione al vostro umore. L'amore, invece, è il vostro rifugio.

SAGITTARIO Bene i sentimenti. Le relazioni sono favorite, ma lo sono anche le nuove conoscenze. In arrivo novità positive anche nel lavoro.

CAPRICORNO Questa settimana parte molto bene per voi. Una scelta potrebbe cambiarvi la vita. In amore dovete fare chiarezza sui vostri sentimenti.

ACQUARIO Favoriti gli incontri e ottimi risultati nel lavoro e nei progetti in corso. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle grandi novità da cogliere al volo. Non agitatevi

PESCI L'amore migliora. In fase di recupero il lavoro, ma qualcosa potrebbe andare storto. Avete comunque una forte energia per superare tutto.

