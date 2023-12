'Farwest', Salvo Sottile svela il racket degli orologi di lusso: «Ecco come vengono rubati»

di Marta Goggi

«Ecco come rubiamo i vostri rolex». Grazie ad una testimonianza esclusiva durante Farwest, la trasmissione di inchieste giornalistiche di Rai Tre condotta da Salvo Sottile, saranno svelati i segreti del racket dei rolex.

L'inchiesta

«C’è gente che lavora per noi nei locali - confessa la nostra talpa - che osserva le potenziali vittime e ci segnala il loro abbigliamento. A quel punto sappiamo già chi seguire una volta che sono usciti dal locale. E i nostri ragazzi possono entrare in azione». Lunedì sera, ore 21:20, andrà in onda la testimonianza integrale durante la trasmissione. «Corso Como, zona Castello, Montenapoleone, le zone più rinomate di Milano. Ci sono vari locali importanti all’interno dei quali c’è gente che lavora per noi, baristi, camerieri, PR. Adocchiano le persone e quando vedono l’orologio ci mandano un messaggio. Ci danno qualche dettaglio sulla persona. Usciti da quel posto, i ragazzi sanno già chi devono seguire», questa un'anticipazione dell'inchiesta che si legge sui social di Rai Tre.





