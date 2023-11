Rai, Salvo Sottile replica alle critiche: «Su superbonus usato spirito critico e imparzialità»

di Redazione web

"Il servizio sul superbonus faceva parte di un racconto piu' ampio sui bonus edilizi in cui venivano messe in luce criticita' di grande interesse pubblico". Lo dichiara il conduttore della trasmissione 'Farwest', Salvo Sottile, che aggiunge: "Durante la discussione in studio io stesso ho messo in evidenza alcuni effetti positivi del superbonus - l'impatto sul Pil e sull'occupazione - chiedendo ai due ospiti, Elsa Fornero e Federico Fubini, di commentare questi dati alla luce della loro esperienza e competenza. L'impostazione riflette l'approccio che a Farwest adottiamo con tutti i temi che trattiamo, ovvero con spirito critico, imparzialita' e con grande attenzione ai fatti, senza timore alcuno di porre domande scomode. E' cio' che contraddistingue il buon giornalismo d'inchiesta ed e' cio' che i nostri telespettatori si aspettano da noi" conclude.

Rai: le critiche M5s, 'Far West' a senso unico sul Superbonus

"Salvo Sottile ha messo in onda un processo a senso unico al SUPERBONUS, con tanto di parterre tutto volto all'accusa e servizi con interviste e numeri messi in fila con il solo obiettivo di demolire quella misura. Ci piacerebbe sapere dal conduttore di 'Far West' perche' non abbia sentito la necessita' di far sentire qualche voce favorevole al SUPERBONUS, favorendo invece una narrazione volta a delegittimare gli studi che hanno messo in luce gli aspetti positivi del bonus".

