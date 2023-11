Demba Seck, le accuse choc della ex: «Mi diceva "ti ammazzo, vedrai di cosa sono capace"». Il racconto a Rai3

di Redazione web

L'omicidio di Giulia Cecchettin è solo la punta dell'iceberg in un'Italia sempre più sconvolta dai casi di cronaca che vedono le donne vittime del proprio uomo o del proprio ex. E non sempre questo tipo di vicende viene da situazioni di disagio economico o sociale: lo dimostra il caso di cui si occuperà Salvo Sottile lunedì 27 novembre a Far West, trasmissione di Rai3, di cui la Rai ha dato anticipazione oggi sui profili social ufficiali.

Le accuse della ex di Demba Seck

La storia è quella di Ilaria, una ragazza che qualche mese fa ha denunciato Demba Seck, calciatore che milita nel Torino. Seck lo aveva conosciuto a Ferrara quando l'attaccante militava nella Spal e, secondo quanto emerso negli ultimi mesi sui media, non è l'unica ex del calciatore ad accusarlo: lo aveva fatto già un'altra sua ex fidanzata di Torino.

"Giuro che ti ammazzo". Un giocatore di calcio, titolare di una squadra di Serie A, minacciava così la sua ex ragazza, dopo aver ripreso di nascosto i loro video più intimi. #FARWEST con @salvosottile da lunedì 27 novembre alle 21:20 su #Rai3 pic.twitter.com/C5CtKo4RZF — Rai3 (@RaiTre) November 25, 2023

Nell'anteprima video postata da Rai3, la giovane racconta: «Il 6 aprile 2021, mi scrive su Whatsapp e mi dice: "Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me, se lo fai giuro che ti ammazzo"». Poi la telecamera riprende il telefonino con la chat: «So che hai raccontato delle c***ate ma non mi interessa, io il tuo video non lo do a nessuno», le scriveva il calciatore. «Puoi lasciarmi in pace una buona volta o proprio non ci riesci?», gli risponde lei. «Se continui - scrive ancora lui - ti giuro che vedrai di cosa sono capace».



«Perché non lo hai denunciato subito?», chiede la giornalista Rai. «Pensavo che mi avrebbero preso di mira lui e i suoi ragazzi in squadra con lui, pensavo che ci avrei rimesso.

