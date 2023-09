Demba Seck, una nuova accusa (social) di revenge porn: «Video hot anche con me»

di Redazione Web

In campo con il Torino Demba Seck sta conquistando tutti, Juric e i tifosi. Ma, fuori dal rettangolo verde di gioco, per l'attaccante i problemi si moltiplicano. Solo un giorno fa la notizia dell'accusa dell'ex fidanzata riguardo alla pubblicazione di suoi video hot per vedetta. Oggi, dopo l'ottima prestazione in campo contro la Roma, ecco una nuova accusa di porn revenge da un'altra donna.

Lo aveva denunciato per paura che potesse diffondere altri video, adesso il pm ha chiesto l'archiviazione.

«Ero incredula, imbarazzata e scossa. E terrorizzata, perché avevo paura che lui potesse diffondere i video ad altre persone. Non so se possa averne altri». Le parole sono della ex ragazza del calciatore e fanno parte del contenuto della denuncia del gennaio scorso della giovane nei confronti del bomber, indagato per minacce e revenge porn a Torino. Ma adesso spunta un altro caso: un'altra giovane che dichiara di essere stata ricattata dal giocatore di Serie A.

«Adesso mi sento in colpa per non averlo denunciato». A dirlo, quando la denuncia non è più possibile perché sono trascorsi due anni dal presunto reato, è una ragazza di 22 anni, che su TikTok sostiene di essere stata ripresa anche lei dal calciatore del Toro Demba Seck, come da fascicolo in Procura a Torino dopo la denuncia della ex ragazza del granata, vicenda per cui il pm ha chiesto peraltro l'archiviazione.

A riportare la notizia è La Repubblica, a proposito del video in cui questa giovane parla, mostrando sullo sfondo messaggi che attribuisce al giocatore e in cui dice esserci state anche minacce. Minacce che nemmeno la magistratura potrà indagare, vista l'impossibilità della denuncia.

