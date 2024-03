Fabrizio Frizzi morto sei anni fa, Antonella Clerici lo ricorda commossa a "È sempre Mezzogiorno": «Era speciale»

di Dajana Mrruku

Antonella Clerici ha voluto aprire la puntata di "È sempre mezzogiorno" ricordando il suo caro amico Fabrizio Frizzi, il conduttore venuto a mancare sei anni fa proprio il 26 marzo. La conduttirce aveva condiviso questa mattina un post per Fabrizio Frizzi, dove scriveva «Ricordo quella giornata di sorrisi quando ancora c'era una speranza. Sono passati 6 anni ma sei sempre con noi». Nello scatto lei sorrideva, stretta tra l'abbraccio di Fabrizio e Carlo Conti. La profonda amicizia che legava i tre non si è mai sciolta e la Clerici ha voluto ricordarlo, cercando di trattenere la commozione, durante la diretta del suo programma su Rai1.

Andiamo a leggere che cosa ha detto Antonella nell'apertura della puntata odierna.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha aperto la puntata di “È sempre mezogiorno” con un dolce pensiero rivolto a Fabrizio Frizzi, nel giorno del sesto anniversario della sua scomparsa. "Hai un amico in me" in sottofondo, canzone cantata appunto da Frizzi quando dava la voce a Woody, il cowboy di Toy Story, e il dolce ricordo della Clerici che cercava di trattenere le lacrime: «Il 26 marzo di sei anni fa... sono già passati sei anni, ci ha salutato il nostro amico Fabrizio Frizzi. Io ho pensato che voglio ricordarlo sempre, che ogni 26, finché ne avrò l'opportunità è giusto che i suoi amici lo ricordino. Era una persona di spettacolo, era una persona amata da tutti voi e quindi è bello continuare nel suo ricordo e ogni volta dire che Fabrizio Frizzi era un grande amico, un grande conduttore, una persona fantastica perché era davvero di cuore. Non sempre nel mondo dello spettacolo ci si vuole così bene, non è mica vero, ma lui era davvero speciale. Io finchè ho questa possibilità lo ricorderò sempre, e lo voglio ricordare con voi anche oggi aprendo questa puntata così. Ovunque sarà, mi piace pensare a Farizio che veglia su tutti noi. Stamattina ho sentito anche Carlo Conti perché è un'amicizia tutta nostra e un bacio a Carlotta e a Stella, sempre».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA