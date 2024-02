Sanremo 2025, chi condurrà dopo Amadues. Fiorello chiama Antonella Clerici: «Vuoi presentarlo con Alessandro Cattelan?»

di Dajana Mrruku

Fiorello è tornato nel suo amato glass al Foro Italico con Viva Rai2 ed è già al lavoro per trovare il prossimo direttore artistico di Sanremo (o la direttrice artistica). Lo showman ha deciso di chiamare in diretta la sua collega tanto stimata, Antonella Clerici, per chiederle personalmente se è disponibile per il prossimo anno. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ci ha riso su, ma l'idea non sembra dispiacerle affatto, a patto che accanto a lei ci sia un amico come Fiorello. Ma lo showman sembrerebbe avere altri piani.

La proposta di Fiorello

Fiorello ha chiamato in diretta Antonella Clerici per chiederle a bruciapelo: «Torneresti a Sanremo?»

La conduttrice ha prima riso e poi ha risposto: «Con un amico come te sì», ma lo showman ribatte con un'altra proposta: Alessandro Cattelan accanto a lei. E la conduttrice non sembra essere contraria perché: «Adoro Alessandro, trovo che sia giusto lanciare i giovani».

E sullo share incredibile di Sanremo 2024, Antonella Clerici è decisa: «Il paragone con Amadeus? Il paragone va fatto con il 1º Sanremo di Amadeus. Bisogna avere coraggio nella vita e non ho niente da perdere. Ho una carriera, se il Festival dovesse andare male non è che ti uccidi. L’ho detto per dire, tiferei per una donna».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA