Fiorello, la mamma lo rimprovera durante la diretta (a notte fonda) a Sanremo: «Andate a dormire che è tardi!»

di Dajana Mrruku

La mamma è sempre la mamma e quando lei chiama, bisogna rispondere, non importa che tu sia Fiorello e che sia in diretta con Viva Rai2 da Sanremo. Ieri sera, dopo la vittoria di Geolier nella serata delle cover, Amadeus ha raggiunto Fiorello per dare inizio all'ultimo appuntamento del programma tanto seguito. Le poche ore di sonno si sono fatte sentire, ma stasera è l'ultimo appuntamento ed è una giornata molto importante per lo showman della Rai. Lo sa bene anche la mamma che ha voluto chiamare il figlio per rimproverarlo davanti a tutti.

Il rimprovero della mamma

«Andate a dormire che è tardi!» esordisce la mamma di Fiorello che lo ha chiamato in diretta per ricordargli che domani (cioè oggi) sarà una giornata importantissima: la finale di Sanremo è vicinissima e lui sarà l'ultimo co conduttore di Amadeus. Nell'Aristonello sono scoppiati tutti a ridere, compreso lo showman, ma la mamma non si è fermata ed è passata alle maniere forti: «Io non mi posso addormentare, andate a letto!»

La minaccia della donna ha suscitato l'ilarità e il divertimento da parte di tutti in studio e Fiorello ha passato poco dopo il telefono alla figlia dicendogli: «Intrattieni nonna, ti prego».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA