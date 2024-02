Fiorello e il ballo del qua qua con John Travolta. Nunzia De Girolamo scrive allo showman: «Hai fatto una ca***a»

di Redazione Web

John Travolta è stato protagonista della seconda serata di Sanremo. Croci e delizie per l'attore di Hollywood che si è esibito anche in un simpatico (per il pubblico sul web, per lui un po' meno) balletto sulle note della Qua Qua Dance. Il volto di John non esprimeva molto entusiasmo, ma si è prestato comunque alla gag insieme a Fiorello e Amadeus.

Una volta terminata l'esibizione e la puntata Rosario, nel suo glass Aristonello, ha confessato «abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana». Durante la diretta di Viva Rai2 Viva Sanremo, Fiore ha fatto leggere alcuni commenti arrivati sul suo telefono e quello di Nunzia De Girolamo è stato uno dei più divertenti e onesti.

Il commento di Nunzia De Girolamo

Fiorello ha letto in diretta alcuni commenti arrivati sul suo telefono e tra questi, Nunzia De Girolamo è stata sicuramente una delle più divertenti e onesta: «Hai fatto benissimo a ironizzare tu stesso su Travolta e il vostro balletto.

Il pubblico e chi era presente nell'Aristonello non hanno potuto non accodarsi all'onesto messaggio della conduttrice di Rai 3.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 14:38

