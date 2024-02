Anna Pettinelli: «John Travolta penserà che siamo dei co**ioni». Poi l’accusa di plagio: Annalisa? La la la la la la laaaa, Kylie Minogue

di Dajana Mrruku

Il Festival di Sanremo sta entrando nel vivo della gara, dopo le prime due serate. Tra i pezzi che sono già diventati tormentoni, come Sinceramente di Annalisa, e quelli che fanno scendere una lacrima di commozione come Tu no di Irama, c'è anche chi ha qualcosa da ridire sullo spettacolo che sta andando in onda con Amadeus e sulla gag di ieri sera, 7 febbraio con John Travolta. A parlare è Anna Pettinelli, professoressa di Amici e non solo, che ne ha una per tutti!

Andiamo a leggere che cosa ha detto.

Anna Pettinelli senza filtri su John Travolta

Atteso superospite della serata è stato John Travolta che sembrerebbe non aver propriamente gradito il siparietto in cui è stato trascinato da Fiorello e Amadeus.

Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua ? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo cojoni! #Sanremo2024 — anna pettinelli (@annapettinelli) February 7, 2024

Ad averlo notato sono stati proprio tutti, visti i messaggi mandati a Fiorello durante Viva Rai2 Viva Sanremo, tra questi anche Anna Pettinelli che si è lasciata andare a commenti senza filtri: «Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua ? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo co**ioni!»

La critica alla sala stampa

I prossimi nella lista di Anna Pettinelli sono i giornalisti della sala stampa. Dopo la fine della prima serata di Sanremo, Amadeus ha rivelato le prime 5 canzoni in classifica secondo i voti della sala stampa: Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood. I nomi non sembrano aver convinto Anna Pettinelli, che scrive: «Devono smettere di distribuire prosecco in sala stampa. Tutti ciucchi!»

Il commento di Anna Pettinelli sulla classifica di ieri 😭 #Sanremo2024 pic.twitter.com/18PsJTCANP — Trash Italiano (@trash_italiano) February 7, 2024

L'accusa di plagio

Dopo la prima serata di Sanremo, dove si sono ascoltate tutte e 30 le canzoni in gara, Anna Pettinelli ha avuto da ridire anche su un'artista che potrebbe aver preso forse un po' troppa ispirazione da una hit del 2001, "Can't get you out of my head" di Kylie Minogue. Nel suo radar c'è Annalisa e la sua Sinceramente e il commento alla sua canzone è semplice ma d'effetto: «La la la la la la laaaa, Kylie Minogue».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA