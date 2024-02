Francesco Facchinetti: «Allarme bomba a Sanremo, eravamo a tavola e sono arrivati gli agenti con i cani». La reazione dei cantanti presenti

di Dajana Mrruku

Sanremo non è ancora iniziato ufficialmente, ma quello di ieri sera è sicuramente uno di quei momenti che verrà ricordato nelle prossime edizioni. La cena annuale delle radio Mediaset, prima dell'inizio del Festival, è stata interrotta bruscamente a causa di un allarme bomba che ha messo in agitazione tutti i presenti, tra cui molti artisti in gara che si esibiranno questa sera, 6 febbraio, per la prima volta.

Anche Francesco Facchinetti era presente alla cena, e ha documentato il tutto.

Il racconto di Francesco Facchinetti

«A Sanremo succede anche questo! Adesso siamo saliti sul van, eravamo al primo, tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa. Aspettiamo. Sto tornando a casa a piedi. Per tutti ragazzi che mi stanno chiamando, state tranquilli: non è esplosa nessuna bomba, le persone sono state tutte evacuate. Non è successo niente per fortuna, c'è stata un po' di agitazione ma non è successo nulla», ha raccontato Francesco Facchinetti che era in compagnia di Mr Rain, di cui è manager.

In molti hanno documentato l'accaduto, come il gruppo Bkr44 sui loro profili TikTok, mentre i video di Geolier che dice «Ca sta 'na bomba» stanno facendo il giro del web.

Fortunatamente l'allarme è rientrato poco dopo, ma ormai l'evento era stato cancellato.

