Amadeus, le mutande griffate Inter: lo “spogliarello” pre-Sanremo (con Enrico Lucci) a Striscia la Notizia

di Ida Di Grazia

Una singolare anticipazione di Sanremo 2024 arriva da Striscia la Notizia. Enrico Lucci ha intercettato Amadeus che ha scherzato con l'invito danto via a un divertente siparietto che ha lasciato il conduttore del festival letteralmente in mutande. Questa sera la prima parte, il servizio completo andrà in onda martedì sera.

Enrico Lucci lascia in mutande "griffate" Amadeus. Il conduttore si spoglia per Striscia la Notizia

Amadeus in mutande

Questa sera a Striscia la Notizia la prima anticipazione del servizio di Enrico Lucci a Sanremo 2024. L'inviato come sempre provocatorio ha chiesto ad Amadeus «Sei vestito “tutto italiano” al 100% come vuole il ministro Lollobrigida?».

E la risposta del direttore artistico del Festival non si fa attendere: «Ti faccio fare uno scoop», dichiara Amadeus in un’anticipazione che Striscia la notizia trasmette questa sera.

