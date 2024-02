Sanremo 2024, Geolier canta in napoletano. Amadeus: «Riguarda l'Italia intera. Per lui cambiato il regolamento»

di Cristina Siciliano

La partecipazione di Geolier a Sanremo arriva dopo anni di grandi soddisfazioni per il rapper classe 2000 che, nel giro di poco tempo, è riuscito a conquistare un posto di rilievo nella scena rap italiana e a collezionare collaborazioni con numerosi artisti. Tuttavia, la canzone 'I p' me, tu p' te', brano di debutto del rapper Geolier sul palco del Festival di Sanremo ha provocato un'insurrezione sui social. Le critiche riguardano la grammatica del testo in lingua napoletana che, secondo i puristi del dialetto, conterrebbe diversi errori.

Ma proprio durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo, Amadeus è stato chiaro e non ha alcun dubbio. «Non c'è un ragazzo italiano che non conosca Geolier, da Nord a Sud». Sono state queste le prime parole di Amadeus durante la conferenza stampa.

Il regolamento prevede che le canzoni siano in italiano, come mai partecipa Geolier con una canzone in napoletano?



Amadeus: “Perché il direttore artistico ha ritenuto che questa canzone potesse entrare. Ho scritto il regolamento e l’ho cambiato”#Sanremo2024 pic.twitter.com/ByrxyXcx93 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 5, 2024

Le parole di Amadeus

«C'è un movimento nuovo sul napoletano che non è più solo un movimento per Napoli ma per l'Italia intera - ha sottolineato Amadeus durante la conferenza stampa -. Non c'è un ragazzo da nord a sud che non conosca Geolier e tanti aaltri.

