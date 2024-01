Fiorello e Amadeus, show insieme dopo Sanremo 2024? L'ad Rai: «Stiamo lavorando...»

«Ciuri e Ama» di nuovo insieme post Sanremo 2024? C'è grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Amadeus e Fiorello, la coppia televisiva più amata in assoluto. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha partecipato a una diretta Instagram insieme a Fiorello e si sarebbe concesso un piccolo spoiler. «Ho incontrato Amadeus e stiamo lavorando sul progetto - ha sottolineato Roberto Sergio -. Ti ricordi "Attenti a quei due"? Ecco, era un telefilm». «Va bene la salutiamo, ma non è che devi dire tutto», ha commentato Fiorello, prima di chiudere il collegamento. «Sei tu che mi stimoli a spoilerare», ha concluso l'amministratore delegato della Rai.

