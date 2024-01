Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo: «Mi dicono che sono raccomandata, ma lavoro alla Rai dal '96»

di Cristina Siciliano

Showgirl e ballerina a L'Eredità, Caramba che sorpresa e Domenica in, presentatrice del PrimaFestival per Sanremo 2021: Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, sì, ma anche molte altre cose. Purtroppo però, l'essere «moglie di Amadeus» ha scatenato non poche polemiche tant'è che la showgirl si è dovuta difendere più volte da speculazioni in fatto di raccomandazioni. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato nel dettaglio.

Le parole di Giovanna Civitillo

«Spesso ricevo insulti volti a minare la mia autostima ma agli hater non farà piacere che, a dispetto del loro impegno, quando mi guardo allo specchio vedo una donna risolta e soddisfatta di sé - ha spiegato Giovanna Civitillo a Novella 2000-.

«L'amore per la famiglia»

«Ho ritenuto che nessuna soddisfazione potesse essere paragonabile a quella di avere una famiglia nella quale essere presente - ha aggiunto Giovanna Civitillo -. Quando naque José promisi a me stessa che per nulla al mondo avrei delegato la sua crescita a una tata. Non potevo permettere che un'altra persona al posto mio si rendesse spettatrice dei primi passi del mio bambino». La showgirl ha concluso: «Lasciare la danza non fu una rinuncia poiché la ricerca di ogni donna dovrebbe essere orientata alla felicità, che nel mio caso è la mia famiglia».

