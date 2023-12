Lorella Cuccarini, co-conduttrice a Sanremo: «Ecco quando mi ha chiamato Amadeus». Cosa ha detto Alberto Matano

di Cristina Siciliano

Nuova squadra per Sanremo 2024. Da una parte abbiamo due cantanti formidabili come Giorgia e Marco Mengoni che hanno dimostrato sempre di non essere solo due artisti ma anche due persone particolarmente inclini all'ironia e alla battuta. Dall'altra ci sarà Teresa Mannino, attrice dotata dalla battuta sempre pronta; mentre per la finale non mancherà Fiorello. E poi c'è lei, Lorella Cuccarini che ha un'energia incredibile e si dice carica per questa nuova esperienza.

Infatti, proprio nelle ultime ore, la coach di canto di Amici, ha spiegato cosa significa per lei ricoprire il ruolo come co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, tant'è che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una didascalia a corredo dove ha spiegato in quale momento ha ricevuto la chiamata da Amadeus. Una notizia-bomba che sta facendo impazzire i social.

Lorella Cuccarini su Instagram

«A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti - ha scritto Lorella Cuccarini a corredo del post Instagram -.

La coach di Amici ha aggiubto: «Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama. Ti voglio bene».

Le parole di Alberto Matano

Le belle parole che Alberto Matano ha speso per Lorella Cuccarini durante la puntata de La Vita in Diretta non sono passate inosservate ai telespettatori. «Ama ha annunciato chi lo affiancherà a Sanremo - ha spiegato Alberto Matano -. Ci sarà Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Devo dire che Amadeus riesce sempre in un'alchimia magica a mettere insieme tutti gli ingredienti per cui ogni sera c'è un rappresentante del mondo dell'arte, del cinema, della comicità».

Il conduttore ha aggiunto: «Questa volta poi abbiamo addirittura Lorella che racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone, quindi è stato bravo anche in questa scelta».

