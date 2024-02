Emma, lo strano dettaglio dell’outfit alla cena di Sanremo (da quasi 700 euro): «Se solo ci fosse un bonus al Fantasanremo»

Mai come quest'anno Sanremo e il Fantasanremo sono attesissimi e finalmente tra poche ore la kermesse diretta da Amadeus avrà inizio. Intanto i 30 artisti in gara sono già nella città ligure per partecipare ad eventi e cene prima delle cinque serate di fuoco e ogni momento è buono per renderlo indimenticabile e guadagnare qualche punto in più al Fantasanremo. Qualcuno, tuttavia, sembra aver preso troppo seriamente questa sfida nata da qualche anno che ha raggiunto proprio tutti, soprattutto Emma Marrone che due anni fa aveva regalato uno dei momenti più indimenticabili del festival quando è stata rincorsa dalla volante della Polizia e documentò tutto sulle sue storie Instagram, con tanto di: «Quanto vale al Fantasanremo?».

la cosa bella di sanremo è che niente deve avere senso, tipo la borsa di emma a forma di piccione pic.twitter.com/b46rpeU9kP — elisa 🫧 (@bastisolotu) February 5, 2024