di Ida Di Grazia

"Non è l'Arena", rissa tra Corona e Mughini: «Ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri»

è l'ospite più atteso del programma di Massimoin onda su. Prima di entrare in studio il conduttore ha detto che l'ex paparazzo era piuttosto teso. Si parte subito con la lettera aperta cheha scritto sul Corriere della Sera.Tra i passaggi principali c'è : "Mi manchi, pochi ti conoscono dentro l'anima come ti conosco io - scrive Don Mazzi - Perchè non mi chiami". "E' pura falsità, è una cazzata - replica Corona - credo che sia lui ad aver bisogno di luce mediatica, si fa pubblicità con il mio nome. Non ho mai visto Don Mazzi,, forse due volte in carcere. Ho fatto un percorso bellissimo in una comunità collegata ad Exoudus, lui mi ha detto che meritavo di marcire in galera. Da un prete non l'accetto. Deve appendere il crocefisso al chiodo! Non ho mai avuto un rapporto di cura con questo signore, io non l'ho mai visto in cinque mesi di comunità , secondo voi perchè non è voluto venire?". "Quando ero in galera - prosegue fabrizio - hanno tutti sparato a zero su di me, perchè non potevo replicare, ora però sono spariti tutti". "Ognuno può scegliere di non venire o venire in trasmissione", stempera Giletti.