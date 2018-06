di Ida Di Grazia

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera in prima seratasarà il super ospite dinel salotto disu La7."Voglio fare chiarezza su tutta la vicenda. Quello di Fabrizio Corona - ha dichiarato Giletti in un'intervista - è un caso mediatico che tiene banco ormai da troppi anni e voglio dare una risposta ai tanti dubbi che ruotano intorno a lui con documenti inediti e anche scoop".“Ogni volta che guardo in faccia alla realtà, la combatto – dice Corona nel promo – vivo quello che succede, ma ogni volta, come è successo già per 4 volte, mi rialzo e divento più forte di prima”.L’ex paparazzo ripercorrerà le sue vicende giudiziarie a quattro mesi dall’uscita dal carcere e risponderà alla dura lettera pubblicata dal Corriere della Sera firmata da Don Mazzi.Dopo il faccia a faccia con il presentatore parteciperanno al talk anche Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Nunzia De Girolamo, Clemente Mastella, Francesca Barra e l’avvocato di Corona Ivano Chiesa.