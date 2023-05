Torna la Gialappa's, Mago Forest su Fabio Fazio: «Il suo addio alla Rai? Ecco come la penso...»

di Redazione Web

Mago Forest fa il suo debutto su TV8 e Sky Uno con il nuovo show della Gialappa’s band, “Gialappa’s show”. Un legame longevo, quello tra la Gialappa e Mago Forest che dura da dieci anni: «Ho iniziato a lavorare con loro nel 2001, dopo 9 anni di collaborazione filata, abbiamo avuto altre parentesi negli anni, da Mai Dire Talk a Balalaika - racconta il Mago a fanpage -. Tornati in studio adesso per lavorare, abbiamo avuto la sensazione che si trattasse dell’ennesima puntata di un programma iniziato nel 2001». Parlando della sua partecipazione al tavolo di “Che Tempo che fa“, Forest si è espresso anche sull'addio di Fazio alla Rai. Il Mago Forest ha ammesso di sentire il peso che la politica ha attualmente. Ma, a detta sua, crede che questo cambiamento possa dargli l’opportunità di fare ancora meglio.

Amici, Mattia Zenzola dimentica Maddalena Svevi e volta pagina? «Sto iniziando a..»

Damiano dei Maneskin nudo su Instagram (con uno spinello): e Lazza commenta così

La carriera

Il nuovo show con i Gialappa's segue alla presenza di Forest al tavolo di Fabio Fazio. Una carriera partita da lontano: «Io vengo da un paesino in provincia di Enna, ho iniziato a fare l’imbianchino a 13 anni, poi ho fatto ragioneria, poi son scappato a Milano, lavoravo nei bar, ho iniziato a studiare mimo nelle cantine. Ho fatto questo lavoro lentamente, piano piano, dalle pizzerie ai bar, una volta dove c’era una lampadina si faceva uno spettacolo. Poi piano piano è arrivato Zelig, la Gialappa, di recente Fazio. Il mio lavoro è stato questo, cresciuto piano piano. È da un po’ che il telefono non squilla perché uso solo la vibrazione, ma diciamo che ho messo in conto che un giorno il telefono potrebbe smettere di squillare completamente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA