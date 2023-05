Fabio Fazio, il post dell'addio: «Il mio lavoro continuerà altrove». E Luca Bizzarri lancia la stoccata

di Redazione Web

Dopo la notizia dell'addio di Fabio Fazio alla Rai, le reazioni sono state tantissime. Dopo il comunicato ufficiale, arriva anche il post su Instagram del conduttore di Che tempo che fa che annuncia la fine della lunga collaborazione con mamma Rai. «Il mio lavoro continuerà altrove - scrive nel lungo post Fazio -. D’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni e me ne sono reso conto. Quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni e non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai e conserverò solo un ricordo meraviglioso».

Ben Affleck e Jennifer Lopez, crisi di coppia? Spunta un (altro) video: la lite in macchina è furiosa

Belen Rodriguez, il commento (sgradevole) sotto il post per i figli: «Lei fi*a, ma i figli fotocopie dei papà»

Il cambiamento

Dalla prossima stagione, Fazio approderà su Nove, con tutto il suo gruppo di lavoro, compresa Luciana Littizzetto. Ma c'è chi non si è trattenuto dal commentare questa news e ha lanciato un tweet forte. E' Luca Bizzarri, comico e attore del duo Luca e Paolo, che si è espresso così: «Il passaggio di Fazio a Discovery “accende” una rete in più nella generalista. È uno svantaggio per le altre reti (compresa la Rai) ed è un vantaggio solo per Discovery e per chi in tv ci lavora (tipo me). Quindi chi scrive “belli ciao” non ha, semplicemente, capito una minch*a». Il riferimento è palese: Luca replica al commento sulla questione fatto da Matteo Salvini che ha scritto sul suo profilo "belli ciao" per salutare ironicamente Littizetto e Fazio.

L'attacco

«La marea di picchiatelli – aveva evidenziato Bizzarri sempre su Twitter – che godono perché uno che sa fare il suo mestiere andrà a farlo da un’altra parte danneggiando probabilmente l’azienda pubblica a favore di una privata e straniera.

ll motivo

Che tempo che fa ha sempre raccolto ottimi ascolti, quindo dietro questa scelta sembrano esserci motivi politici. E Luca Bizzarri lo sa bene, visto che una situazione analoga l’ha vissuta lui stesso lo scorso autunno. Bizzarri, infatti, ha dovuto affrontare un trattamento simile a quello di Fazio proprio nella sua città, quando il sindaco di Genova, Marco Bucci non ha rinnovato la sua nomina da presidente della Fondazione per la cultura di Palazzo Ducale, nonostante i successi di mostre e gestione dell’ente culturale. Il motivo? Per far passare i mal di pancia della politica, in particolare alla Lega.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA