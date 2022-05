Eurovision 2022, si parte: quanto costano i biglietti per le semifinali e la finale

L'Eurovision 2022 sta per partire e chi non vedeva l'ora di assistere allo spettacolo dal vivo ha provveduto ad acquistare i biglietti; ma quanto costano? Ovviamente il prezzo dipende dalla posizione e anche dalla serata. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche: dai 10 euro degli Audio Seat ai 350 euro del primo anello durante la finale del 14 maggio. L'organizzazione dell'evento, che avrà luogo a Torino, ha già fatto sapere che i biglietti sono andati sold out. Ora però c'è ancora qualche ultima disponibilità.

Eurovision 2022 al via

La manifestazione che coinvolge artisti di tutta Europa si terrà a Torino tra il 10 e il 14 maggio 2022. Spettava all'Italia, infatti, ospitarla e organizzarla dopo che lo scorso anno ha visto il trionfo della band dei Maneskin. A condurre ci penseranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Le tre serate, le due semifinali del 10 e 12 e la finale del 14 maggio, si terranno al Pala Olimpico, in corso Sebastopoli a Torino, e saranno trasmesse in diretta Rai. L'evento vedrà la partecipazione di 40 Paesi, tra cui l'Italia con la coppia Blanco-Mahmood e la loro "Brividi". Un altro volto noto, Achille Lauro, gareggerà per San Marino. Dopo un'iniziale "sold-out" dichiarato dagli organizzatori, nelle ultime ore sono tornati disponibili i biglietti per le tre serate.

Eurovision 2022, i prezzi dei biglietti

Jury Show – lunedì 9 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €100

Anello 1 – categoria 2: €70

Anello 2 – categoria 1: €50

Anello 2 – categoria 2: €30



Audio Seat: 10 euro

Family Show – martedì 10 Maggio, ore 15:00

Anello 1 – categoria 1: €100

Anello 1 – categoria 2: €70

Anello 2 – categoria 1: €50

Anello 2 – categoria 2: €30



Primo anello Visibilità limitata: 20 euro

Audio Seat: 10 euro

Live TV Show – martedì 10 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €250

Anello 1 – categoria 2: €200

Anello 2 – categoria 1: €150

Anello 2 – categoria 2: €100

Primo anello Visibilità limitata: 80 euro

Audio Seat: 50 euro



Jury Show – mercoledì 11 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €100

Anello 1 – categoria 2: €70

Anello 2 – categoria 1: €50

Anello 2 – categoria 2: €30

Primo anello Visibilità limitata: 20 euro

Audio Seat: 10 euro

Family Show – giovedì 12 maggio, ore 15:00

Anello 1 – categoria 1: €100

Anello 1 – categoria 2: €70

Anello 2 – categoria 1: €50

Anello 2 – categoria 2: €30



Primo anello Visibilità limitata: 20 euro

Audio Seat: 10 euro

Live TV Show – giovedì 12 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €250

Anello 1 – categoria 2: €200

Anello 2 – categoria 1: €150

Anello 2 – categoria 2: €100

Primo anello Visibilità limitata: 80 euro

Audio Seat: 50 euro

Eurovision 2022, i prezzi dei biglietti per la finale 14 maggio 2022

Jury Show – Venerdì 13 Maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €150

Anello 1 – categoria 2: €100

Anello 2 – categoria 1: €70

Anello 2 – categoria 2: €50

Primo anello Visibilità limitata: 40 euro

Audio Seat: 30 euro

Family Show – Sabato 14 maggio, ore 13:30

Anello 1 – categoria 1: €150

Anello 1 – categoria 2: €100

Anello 2 – categoria 1: €70

Anello 2 – categoria 2: €50

Primo anello Visibilità limitata: 40 euro

Audio Seat: 30 euro

Live TV Show – Sabato 14 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €350

Anello 1 – categoria 2: €300

Anello 2 – categoria 1: €250

Anello 2 – categoria 2: €200

Primo anello Visibilità limitata: 150 euro

Audio Seat: 100 euro

