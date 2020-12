L'Eredità, Massimo Cannoletta dice addio: lascia il super campione

Aveva già deciso prima di cominciare. Tutto pianificato: questa sarà la mia ultima apparizione. «Mi ritiro, lascio l’Eredità ad altri campioni». E si, non vedremo più in tv Massimo Cannoletta, il supercampione del seguitissimo quiz televisivo di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Il percorso del 46enne leccese che ha fatto appassionare milioni di italiani è stato lunghissimo: era in gara dal primo novembre, ha detto stop dopo ben 50 puntate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA