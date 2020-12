Massimo Cannoletta perde al Triello dopo essersi ripreso lo scettro de L'Eredità per una puntata: alla Ghigliottina, questa volte, ci è andato Marco con una puntata carica di colpi di scena. Il pluricampione leccese ha comunque sostenuto una bella partita, arrivando al Triello: quindi lo rivedremo in trasmissione con Flavio Insinna anche domani. Giovanni, Dino, Alessandra, Vittorio, Marco, Alberto e l'onnipresente Massimo Cannoletta. Che ultimamente aveva collezionato un po' meno Ghigliottine e un po' più Trielli. Ma che sicuramente aveva continuato a divertire: «Massimo, il campione!». Quella parola gli scappa più volte, a Flavio Insinna, quando arriva il turno del leccese: Cannoletta, che nella puntata del 13 dicembre si è ripreso il titolo di campione arrivando allo step finale, finora ha accumulato oltre 250.000 euro in vincite, a L'Eredità.

Il Triello

Marco era veramente in partita, diventato ormai ormai una presenza fissa nel programma. Aggiudicandosi la prima risposta della gara, ha poi fallito la seconda: il Piccolo Principe «arriva dallo spazio», e Cannoletta la indovina rubando il montepremi di Marco e piazzandosi al comando della sfida. Incredibilmente, sbaglia anche lui e passa la mano a Giovanni la risposta sulla «professione di She-Hulk». Marco e Massimo sbagliano poi entrambi - di nuovo e consecutivamente - una domanda piuttosto semplice: «Chi compare nel brano l'esercito del selfie? E Giovanni consolida il suo vantaggio con la risposta «Pippo Baudo» e poi con «Un divanetto» alla domanda «Nelle case del '700, cos'era la meridienne?». Bravo Marco a intuire il trabocchetto e a portarsi a un passo dalla vittoria con 130.000 euro.

Solo chi vive con un gatto o un cane può apprezzare a fondo la grazia di Cupboard Love, "Amore alla credenza" (1881) del pittore vittoriano Briton Rivière. L'entusiamo dei due cani quando la padrona si avvicina al mobile dove tiene il loro cibo è un'euforia che conosciamo bene. pic.twitter.com/ZYUDXThbRw — Massimo Cannoletta (@Massimo20_IT) December 14, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA