Emmy Awards 2020, trionfano "Schitt’s Creek", "Succession" e "Watchmen": la lista completa di tutti i vincitori

Si sono celebrati la scorsa notte i 72esimi Emmy Awards, la cerimonia che premia i migliori show e serie televisive dell'anno. A causa della pandemia di coronavirus, la 72° edizione si candida ad essere la più insolita di tutte:. I vincitori hanno dovuto accettare il premio in diretta su Zoom. Tuttavia, dalle ceneri degli scorsi megavincitori ( in primis Il Trono di Spade ) sono nate nuove grandi serie di successo: la canadese "Schitt’s Creek", poi "Succession" e "Watchmen". A guidare questa edizione così particolare è stato Jimmy Kimmel, uno dei presentatori più amati e seguiti negli Stati Uniti, che ha esordito salutando il pubblico collegato con i "PandEmmys"., ed è la prima che riesce a conquistarli tutti in una singola cerimonia: Miglior serie, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Miglior attrice e Miglior attrice non protagonista, Miglior attore e Miglior attore non protagonista. La serie racconta le vicende di una famiglia benestante costretta a vivere in un motel dopo la perdita del proprio patrimonio. La serie è giunta quest'anno alla sesta stagione, dopo il successo esploso grazie al passaggio dalla tv canadese a Netflix.4 premi per lo show della rete HBO: Miglior serie drama, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Miglior attore protagonista e Miglior attrice "guest star" (Cherry Jones). L'attore Jeremy Strong ha battuto nella sua categoria famosi colleghi come Steve Carrell e Jason Bateman.Nella categoria Miglior attrice protagonista in una serie drammatica ha invece trionfato Zendaya, protagonista della serie "Euphoria" . La 24enne è entrata nella storia, diventando"Watchmen", della rete HBO e partorita dalla mente visionaria di Damon Lindelof ("Lost", "The Leftovers") si aggiudica i premi per la categoria Miniserie: Miglior serie, Miglior sceneggiatura, Miglior attore non protagonista e Miglior attrice protagonista. "Watchmen" è liberamente ispirata all'omonima serie a fumetti britannica di Alan Moore ("V per Vendetta") e Dave Gibbons. La serie tratta anche del, nel quale un gruppo di suprematisti bianchi prese d'assalto un quartiere della città, compiendo una strage di afroamericani: si tratta di uno degli episodi di violenza razziale più atroci della storia degli Stati Uniti.In merito anche alle vicende odierne, la 72° edizione degli Emmy è statae di sostegno al movimento Black Lives Matter . La Miglior attrice in una miniserie, Regina King, ha accettato il premio indossando una t-shirt con il nome di, identica a quella di Lewis Hamilton al Gran Premio del Mugello. Molti dei vincitori hanno espresso la loro condanna nei confronti del razzismo e invitato i telespettatori a votare alle prossime elezioni con coscienza.- Mark Ruffalo (I Know This Much Is True), Miglior attore in una miniserie- Eddie Murphy (Saturday Night Live), Miglior attore "Guest" in una comedy- Maya Rudolph (Saturday Night Live), Miglior attrice "Guest" in una comedy- Ron Cephas Jones (This Is Us), Miglior attore "Guest" in una serie drammatica- Billy Crudup (The Morning Show), Miglior attore non protagonista in una serie drammatica- Julia Garner (Ozark), Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica- Maria Schrader (Unorthodox), Miglior regia in una miniserie- "The Last Dance", Miglior documentario- Last Week Tonight with John Oliver, Miglior Varietà- RuPaul’s Drag Race, Miglior competizione reality