Emilia Clarke, le foto choc della star di Game of Thrones dopo i due aneurismi

Valentina Nappi e la foto non autorizzata su Fb, la pornostar reagisce così​

I fan disono apparsi decisamente sconvolti dopo la rivelazione , fatta poco tempo fa dalla star di Game of Thrones. L'attrice britannica, oggi 32enne, nel 2011 era stata infatti colpita da due diversi, poco dopo aver partecipato alle riprese della prima stagione della fortunata saga nota in Italia come Il Trono di Spade.Oggi quegli attimi tremendi, in cui ha avuto paura di morire, sono solo dei lontani ricordi.è una delle attrici più amate dal pubblico mondiale e, in occasione dell'uscita dell'ottava (e ultima) stagione della serie prodotta da HBO , ha rivelato diversi dettagli di quei drammatici momenti. Tutto era iniziato durante un allenamento in palestra: «Mi sono sentita come se una fascia elastica mi stesse comprimendo il cervello, così sono rientrata negli spogliatoi e in bagno sono caduta sulle ginocchia e ho iniziato a vomitare in modo violento e copioso, mentre il dolore si faceva sempre più forte».Nell'intervista a Sunday Morning, programma della CBS,ha poi spiegato: «Già in quel momento, avevo capito che il mio cervello era danneggiato. L'aneurisma è una patologia molto grave, che uccide un terzo delle persone che vengono colpite, anche se questo l'ho scoperto solo dopo. Avevo capito solo una cosa: dovevo accantonare la carriera per salvare la mia stessa vita». Gli effetti degli aneurismi, però, hanno rischiato di compromettere la sua carriera e tutte le successive stagioni di Game of Thrones.«Dopo l'operazione, la convalescenza fu lenta e complicata. Dovevo imparare a memoria interi copioni e in quel momento non ricordavo neanche il mio stesso nome» - ha spiegato, che ha diffuso anche alcuni scatti effettuati nella stanza d'ospedale dopo il delicato intervento chirurgico - «In quel momento, però, non pensavo alla carriera, anche se ero appena arrivata a realizzare il mio sogno. L'unica cosa a cui pensavo, in ogni istante, era di dover morire».