Stefano De Martino e gli auguri a Santiago. I fan notano un romantico particolare: «Belen...»

Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi cita Belen e i fan impazziscono. Il conduttore di Made in Sud ha appena condiviso undedicato al compleanno del figlioletto. E per il bimbo, nato dall'amore con Belen, Stefano riserva«6 anni fa a quest’ora sei arrivato tu, da quel giorno tutti i giorni ti penso, ti amo e ti vedo crescere.Buon compleanno amore mio. ♥️», queste le parole del ballerino. Ma ad attrarre l'attenzione dei fan è una frase in particolare e i commenti non si fanno attendere: «».Insomma, anche se i diretti interessati non hanno confermato, il ritorno di fiamma con la showgirl argentina appare chiaro e i follower festeggiano per i loro beniamini.