Trono di spade, conto alla rovescia per l'ultima battaglia: dal 15 aprile su Sky Atlantic

Il tempo è quasi scaduto. Game of Thrones/Il Trono di spade, la serie più premiata di sempre con il record di 47 Emmy, da domenica 14 aprile ricomincia negli Usa, e nella notte del 15 aprile in Italia su Sky Atlantic. L'ottava e ultima parte della saga tv fantasy di David Benioff e DB Weiss - da Cronache del ghiaccio e del fuoco di George RR Martin - è composta da sei episodi. Una curiosità: alla première mondiale del Trono non c'erano solo i protagonisti dell'ultima stagione, quali Emilia Clarke (foto), Sophie Turner, Maisie Williams, Peter Dinklage, e Nikolaj Coster-Waldau, ma anche attori apparsi nelle precedenti stagioni. Finalmente si saprà come finirà la grande guerra per la conquista del trono e la sfida fra gli umani e i morti viventi.