Ema Stokholma rimuove i tatuaggi: «Pensateci bene ragazzi, i gusti cambiano»

Ema Stokholma ha dato il via alla rimozione dei tatuaggi. La scelta deriva dal fatto che, come ha affermato in diverse interviste, li ha realizzati quando era più giovane, andavano di moda e le piacevano. Oggi, invece, pare non essere così tanto convinta della sua scelta e, fortunatamente, si può ricorrere ai riparti con la rimozione laser.

In un video, ha mostrato già i primi risultati: ecco come Ema Stokholma ha iniziato a rimuovere i tatuaggi.

Tatuaggi, anche no

Anche Ema Stokholma ha iniziato negli scorsi giorni le prime sedute di rimozione laser recandosi allo studio medico del dottore Gaspare Reina, esperto in medicina estetica.

Affrontando il tema in diverse trasmissioni, la conduttrice radiofonica aveva spiegato a Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone di volerli rimuovere, uno dopo l'altro. «Non sono più di mio gusto», aveva detto. «Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire speciale. Ma era sbagliatissimo. Ora li odio e ho iniziato a cancellarli. Vorrei eliminarli tutti. Ecco perché dico: ricordate che crescendo i gusti cambiano», disse a Confidenze.

Anche Bianca Guaccero

Anche l'attrice e conduttrice Bianca Guaccero si è recata dallo stesso professionista per eliminare la famosa geshia sulla schiena: «Brava, bravissima e con l’ausilio di un anti stress siamo riusciti ad affrontare la prima seduta laser », ha scritto il medico su Instagram.



Italiani, pentiti dei tatuaggi

Secondo i dati, il nostro Paese è il primo al mondo per persone tatuate. Il 48 per cento della popolazione ha scelto di usare l'inchiostro sulla propria pelle, ma molti vogliono fare marcia indietro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 14:30

