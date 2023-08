Ema Stokholma, «ho vomitato tutta la notte» dopo il rientro a casa: che ca**o ci tornavo a fare in quel posto dove ero quasi morta?

di Redazione Web

Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, 39enne, è una dj, conduttrice radiofonica e televisiva, modella e scrittrice francese naturalizzata italiana. Giovanissima, si è affermata come una delle dj più rinomate. In Italia, approda a Radio Rai e racconta il Festival di Sanremo insieme a Gino Castaldo e i Brit Awards per Rai 4, l’Eurovision, oltre a programmi come Let’s Play ed Esordi. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha raccontato ai suoi fan attraverso le sue Instagram stories, quali sono state le sue emozioni riguardo al suo ritorno a casa, ossia a Romans-sur-Isère, in Francia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.



«Non ci ero tornata più a Romans-sur-Isère. Che ca**o ci tornavo a fare in quel posto dove ero nata, cresciuta, dove ero quasi morta? Quasi 30 anni fa in una Peugeot 106 insieme a mia mamma e mio fratello cercavamo una nuova vita - ha scritto Ema Stokholma nelle sue Instagram stories -.

E poi ha aggiunto: «Quindi 30 anni dopo sono in quelle strade e sto correndo come quando non mangi da troppe ore e ti ingozzi, ma non senti i sapori da troppe ore e ti ingozzi, ma non senti i sapori. Ho troppa fame e ho desiderato questo pasto da talmente tanto tempo che ora non mi rendo neanche conto che sono già alla scarpetta. Sto correndo per le stesse strade dove correva mio fratello anche se diceva che camminava veloce. Quelle strade le ho percorse senza vestiti, nuda come un bruco verme quando scappavo dalle botte».

«Ho vomitato tutta la notte»

«Oggi la casa è vuota, in affitto. Era vuota anche quando ci stavamo noi dentro - ha concluso Ema Stokholma -. Sono stata dove da bambina non pensavo di aver un oggi, come per dire "guarda che sei viva e stai alla grande, guarda che stringerai i denti e diventerai sensibile". La verità? Ho vomitato tutta la notte».

