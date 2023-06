Ema Stockholma e i maltrattamenti dalla mamma: «Denunciare è più importante che perdonare»

di Redazione web

Ema Stockholma ha pubblicato un tweet critico che riguarda la mamma. La dj e conduttrice radiofonica ha scritto due righe sensibilizzando su un tema molto controverso che riguarda i maltrattamenti familiari. Il tweet sta ricevendo diverse critiche e polemiche, ma lei convinta di quanto dichiarato ha risposto anche ad alcuni commenti dei follower per chiarire e chiedere spiegazioni sulle loro parole. Ecco di cosa si tratta.

Il tweet di Ema Stockholma

La dj e conduttrice radiofondica ha pubblicato un tweet che riguarda il rapporto con la mamma.

Se mia madre fosse ancora in vita oggi la denuncerei per maltrattamenti.

Denunciare è importante, molto piu che perdonare. — ema stokholma (@emastokholma) June 10, 2023

Critiche dai fan, lei risponde così

A eregersi a moralisti e commentatori, i follower della conduttrice non hanno perso un minuto a riflettere sull'importanza del messaggio scritto da Ema Stokholma, e alcuni le hanno scritto cose del tipo: «Mio padre, che è morto anche lui, mi ha insegnato che non si parla mai male degli assenti, dei morti poi men che meno e di tua madre poi! Queste sono cose tue intime, le ragioni le puoi sapere solo tu, e per ognuno sono differenti».

Lei ha risposto cosi: «Questi insegnamenti, non parlare male dei morti o degli assenti, non hanno nessun senso. Non è un insegnamento è una cazzata» e a chi le dice che dire di farlo fa fico, ma nel concreto chi denuncia può ritrovarsi solo, lei scrive: «Forse è meglio tagliare i ponti e denunciare come hai fatto tu, io ho solo tagliato i ponti e ora che sono grande mi rendo conto che denunciare è la cosa piu giusta da fare. Le persone abusanti e violente vanno denunciate. Ci credo fermamente, non è solo figo dirlo».

