Angelo Madonia e Ema Stokholma: «Ha conosciuto le mie ex, siamo una famiglia serena»

Angelo Madonia e Ema Stokholma sono più innamorati che mai. A raccontarlo è proprio il ballerino di Ballando con le stelle 2022. La storia d'amore tra i due vive una relazion che è colma dell'affetto delle figlie del ballerino e delle ex moglie sempre presenti nella loro relazione. Ma ciò, pare non comportare un problema per la coppia che si gode tutto questo amore con serenità e spensieratezza.

Una famiglia allargata che funziona e che è disposta ad ampliarsi. Scopriamo cosa ha detto Angelo Madonia.

La famiglia allargata di Angelo Madonia

Il ballerino di Ballando con le stelle ha dichiarato in un'intervista al settimanale Nuovo che la relazione con la dj e conduttrice radiofonica prosegue senza intoppi. Il maestro di ballo ha due precedenti relazioni dalle quali ha avuto due bambine.

«Io ho la famiglia che lei non ha mai avuto. Ho due figlie: Alessandra che vive in Toscana con la madre e sta con noi ogni due settimane e Matilde che sta a casa nostra tre giorni a settimana. Ema ha la delega per andarla a prenderla a scuola: è un’organizzazione felice perché le mamme delle mie figlie ed Ema vanno d’accordo, è un gruppo familiare sereno», spiega Angelo Madonia.

«Se vuole un figlio a me sta bene»

Infine, Madonia ha confessato: «Se Ema volesse un figlio a me andrebbe bene, anche se due figlie già le ho non sono così egoista.

