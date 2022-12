Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli attacca (ancora) Iva Zanicchi: «Per lei regole diverse». Gelo in studio

Ballando con le Stelle, lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi si arricchisce di un nuovo capitolo. La giornalista ha attaccato la cantante per aver presentato un altro valzer in gara. «È il quindicesimo che fai», ha detto commentando la prova. «Perché le si permette di portare sempre lo stello ballo? Per le si fa un'eccezione», le parole della giudice del programma di Rai 1.

Mario Sconcerti, Zazzaroni si commuove in diretta a Ballando con le Stelle: «Non ho ancora metabolizzato la sua morte»

Ballando, Ema Stokholma e Angelo Madonia: il bacio social ufficializza la relazione. «Ti amo» FOTO

Lo scontro

Iva Zanicchi e il ballerino Samuel Peron hanno dovuto ricreare una coreografia basata sul celebre film "Via col vento" e hanno indossato i panni di Rossella O’Hara e Rhett Butler. Il ballo scelto è stato il valzer. Una scelta che ha fatto scaldare Selvaggia Lucarelli, che si è scagliata contro gli autori, facendo calare il gelo in studio. «Qui si portano balli diversi. Non capisco perché per Iva si faccia un’eccezione. Non si porta lo stesso ballo in più puntate», le sue parole.

Milly Carlucci si è difesa: «L’abbiamo deciso noi della produzione». La giornalista ha poi ribattuto: «Deve valere per tutti, perché se per uno il paso doble è il suo ballo forte lo porta sempre. Perché fare sempre un valzer, perché non sa fare altri balli? Non funziona così».

Selvaggia Lucarelli che resta impassibile alla barzelletta di Iva Zanicchi per rimanere coerente al suo ideale di superiorità intellettuale.#ballandoconlestelle — 🌸la_nipote_di_Bianca🌸 (@bianca_goccia) December 17, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA