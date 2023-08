Ema Stokholma e Angelo Madonia: «Non desidero diventare mamma, amo le figlie del mio compagno e va bene così»

di Redazione web

Ema Stokholma e il fidanzato Angelo Madonia si sono conosciuti all'interno di uno dei programmi televisivi più seguiti di Rai 1: Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è stata un po' il Cupido della situazione perché ha fatto incontrare la dj e il professionista di ballo che, ormai, fanno coppia fissa da quasi un anno. La conduttrice di origini francesi, recentemente, ha parlato del tema della maternità e, dato che, è sempre molto schietta e diretta, anche questa volta non ha avuto timore di esprimersi su un argomento delicato come questo.

Le dichiarazioni di Ema Stokholma

Ema Stokholma è felicissima accanto al suo compagno Angelo Madonia con il quale, ora, ha cominciato una convivenza. La dj ha più volte dichiarato che nessuno riesce a farla sentire a casa come il ballerino che è anche papà di due bambine. Proprio recentemente, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la 39enne Ema si è aperta sul tema maternità e ha dichiarato: «Non ho il desiderio di diventare mamma. Angelo ha due figlie (Alessandra e Matilde, 9 e 4 anni, ndr). Amo vederle crescere e diventare amica loro. Questo mi basta e va bene così».

La dj francese ha parlato anche del passato difficile dovuto alle continue violenze subite da parte della mamma: «Sono tornata dov'ero quasi morta. Da quel ponte mia madre mi disse di buttarmi». Ema parla di uno dei luoghi della sua infanzia in cui non era più tornata a causa dei ricordi troppo dolorosi, Roman-sur-Isère, in Francia. Poi, ha continuato dicendo: «Non ce l'avrei fatta a tornare lì da sola. Il senso di famiglia che mi dà Angelo mi ha aiutato a trovare il coraggio.

La storia d'amore tra Ema e Angelo

Galeotta fu la sala prove di ballo. La bella storia d'amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è nata proprio lì dove i due si preparavano per le sfide che avrebbero dovuto affrontare durante le puntate di Ballando con le Stelle. Sempre nella sua intervista al Corriere della Sera, la dj ha raccontato: «Stiamo insieme da ottobre. Ora conviviamo. Cercavo una cosa seria. Almeno, così gli ho detto e lui non è scappato».

