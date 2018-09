Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana. pic.twitter.com/lyn4obPaTZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 settembre 2018

Vice premier da cuore tenero,Il Ministro dell'Interno ha scritto suun messaggio rivolto alla compagnache proprio oggi inizia la sua conduzione a capo de La Prova del Cuoco, dopo l'addio dello storico volto del programma, Antonella Clerici.«Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana». Un messaggio semplice, composto, ma affettuoso per quella che ormai da qualche anno è la sua compagna di vita. I due, tra alti e bassi, hanno consolidato la loro relazione e in modo ufficiale proprio da quest'anno sono andati a vivere insieme.Oggi il pensiero di Salvini non è rivolto solo alla compagna per il primo giorno di lavoro, ma anche alla figlia. Il ministro ha postato, sempre su Twitter, la foto della figlia avuta dalla precedente relazione, augurandole un buon inizio di anno scolastico: «Buon #primogiornodiscuola Principessa».