Salvini e Isoardi alla Mostra di Venezia, partecipano alla cena di inaugrazione FOTO VIDEO

Emozionante! #vanessaredgrave interprete raffinata Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Ago 29, 2018 at 10:33 PDT

è arrivato al Lido, senza partecipare alla cerimonia di apertura, per incontrare la compagnai che invece ha percorso, in abito lungo verde petrolio, il red carpet. «Voglio stare tranquillo» ha detto il vicepremier a fotografi e cronisti che lo hanno avvicinato alla terrazza Lexus Biennale, dove era sotto scorta. Per loro, in compagnia anche del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, un tavolo al ristorante di Tino Vettorello (il rombo alla Clooney pronto per lui) e l'idea di proseguire la serata alla cena ufficiale sulla spiaggia dell'Excelsior per un saluto al presidente della Biennale Paolo Baratta e al direttore della Mostra Alberto Barbera. Proprio Salvini era stato 'evocatò oggi alla Mostra dache ha dedicato al ministro dell'Interno Sulla mia pelle, il film sulla morte tragica del fratello Stefano La compagna del vicepremier Matteo Salvini ha postato sul profilo Instagram una serie di foto che la ritraggonoal Lido per partecipare alla 75esima edizione della kermesse. C'è anche uno scatto dell'attrice Vanessa Redgrave mentre riceve sul palco il Leone d'oro alla carriera. «Emozionante! Vanessa Redgrave interprete raffinata», commenta la showgirl, neo conduttrice della 'Prova del cuocò.