Wanda Nara: «Hanno rivelato ai miei figli la mia malattia. Mi hanno proposto di fare causa, ma il male era già stato fatto»

Wanda Nara, tornata in tv con Ballando con le stelle, si è concessa in un’intervista a Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 17 dicembre scorso e ha rivelato alcuni dettagli sulla malattia, mettendo in chiaro alcuni dettagli sul fatto che la notizia sia presto divenuta di pubblico dominio.





L'esperienza di Wanda Nara

La showgirl e moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi ha parlato tantissimo della sua esperienza personale e in particolare della leucemia che l’ha colpita nel corso degli ultimi mesi, rivelando di aver trovato un aiuto proprio nel programma condotto da Milly Carlucci.

