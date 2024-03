Da noi a... Ruota libera, da Tullio Solenghi a Carlo Costa: tutti gli ospiti di Francesca Fialdini della puntata di domenica 31 marzo

di Serena De Santis

Sarà una puntata ricca di ospiti e di novità quella che andrà in onda questa domenica, 31 marzo, alle 17,20 su Rai 1 nel programma "Da noi a... Ruota libera", la trasmissione condotta da Francesca Fialdini che racconta storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Tutte le novità della prossima puntata

Nonostante la domenica di Pasqua, Francesca Faldini non si ferma. Il primo ospite della serata sarà Tullio Solenghi, attore, comico, regista teatrale, imitatore, doppiatore e conduttore tv, componente del celebre gruppo comico “Il Trio” composto da Massimo Lopez e Anna Marchesini, che attualmente a teatro è con lo spettacolo “I Maneggi per maritare una figlia”: una reinterpretazione della commedia portata al successo da Gilberto Govi, di cui è interprete e regista.

A seguire si racconterà Paolo Conticini con la moglie Giada Perra. Ripercorrerà una carriera con tanti successi in tv, al cinema e a teatro, come attore di film, fiction e spettacoli, ma anche come conduttore e protagonista di numerosi show televisivi. Neri Marcoré, attore, conduttore, scrittore e sceneggiatore, parlerà invece del suo primo film da regista, dal titolo "Zamora" tratto dal libro omonimo di Roberto Perrone, che racconta una storia ambientata nella Milano degli anni '60, che uscirà nelle sale il 4 aprile.

Il programma si concluderà con Carlo Costa: un ragazzo che è tornato a vivere, dopo una forma molto debilitante di Covid, grazie a Thor, un cane lupo che lo ha spinto a reagire, aiutandolo nella riabilitazione, e con cui oggi scala le montagne.

