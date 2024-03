Rai1, Nek e Cristiana Capotondi tra gli ospiti a "Da noi... a Ruota Libera": le anticipazioni della puntata di domenica

di Redazione web

Francesca Fialdini torna su Rai 1, domenica 3 marzo alle 17.20, con “Da noi... a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Il primo degli ospiti della puntata sarà Nek, il cantautore di tanti successi tornato nelle vesti di conduttore con “Dalla strada al palco”, lo show, in onda su Rai 2, che porta in tv il mondo degli artisti di strada; tra i concorrenti del programma c’è anche Andrea De Pascalis, vincitore dell’ultima puntata, che non si è lasciato abbattere dalle difficoltà e insegue il sogno di dedicare la sua vita alla musica.

Cristiana Capotondi, attrice, regista, sceneggiatrice, è invece la protagonista del film tv, in onda il 5 marzo su Rai1, “Margherita delle stelle”, un ritratto intimo ed emozionante che ripercorre la vita della grande astrofisica italiana Margherita Hack. In chiusura, Riccardo Rossi, tornato nella seconda serata di Rai 1 con “I Vinili di…”, il programma in cui intervista personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, del giornalismo per ascoltare le loro storie e i loro 33 giri preferiti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 19:19

