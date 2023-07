Claudio Bisio chiede la pensione a 66 anni: «Ho dovuto rallentare a causa della protesi all'anca»

di Redazione web

Claudio Bisio (66 anni) sta per tornare nelle sale cinematografiche con un nuovo film, la sua prima fatica da regista. Si tratta di “L’ultima volta che siamo stati bambini”, una storia ambientata durante la Shoah. La carriera di Claudio Bisio è maturata molto e, dopo essersi messo in gioco in vari campi dell'arte, dal cinema, al teatro, passando per il doppiaggio, ha scelto di fondare la propria casa di produzione, insieme alla moglie Sandra Bonzi (58 anni), per poter sviluppare e creare i propri documentari, film e cortometraggi. Tra questi c'è, appunto, il suo primo film ha dato inizio alla sua nuova carriera di regista. Durante una delle sue ultime interviste, tuttavia, Claudio Bisio ha dichiarato di essere molto stanco e di voler rallentare un po' per godersi la sua vita e la sua famiglia, allarmando i suoi innumerevoli fan. Andiamo a scoprire che cosa ha detto l'attore e perché ha fatto preoccupare.

Claudio Bisio ha chiesto la pensione: la terza fase della sua vita

Claudio Bisio ha dichiarato di aver chiesto la pensione perché vuole godersi la sua famiglia e mettere il lavoro in stand-by. Durante un'intervista al Corriere della Sera, l'attore e comico, adesso anche regista, ha detto chiaramente: «Sono vent'anni che dico di voler prendere un anno sabatico e adesso non mi crede più nessuno, ma io lo ribadisco: ho chiesto la pensione perché voglio e devo rallentare. Da quando ho messo la protesi all'anca, ho dovuto mettere tutto in pausa per potermi riprendere e stare bene.

Claudio Bisio ha detto di volersi prendere il tempo per esplorare il mondo con la moglie Sandra, mentre i due figli sono grandi e vivono all'estero. La figlia maggiore , Alice, infatti, ha 27 anni e studia scienze politiche, mentre sta svolgendo uno stage a Berlino e il figlio minore, Federico, di 25 anni, si è specializzato in elaborazioni in 3D e si occupa di effetti speciali e postproduzioni video.

Questo potrebbe essere davvero il momento migliore per prendersi una pausa, o la pensione, come sostiene Claudio Bisio, così da potersi godere la sua famiglia e poter programmare quei viaggi tanto sognati. Ma tanto i fan lo sanno: «Si annoierà presto e tornerà al cinema, la sua passione più grande».

