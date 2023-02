Michelle Hunziker, rivelazione su Claudio Bisio: «Tra di noi non è mai cambiato niente»

di Redazione web

Michelle Hunziker nostalgica ricorda i tempi passati a lavorare con Claudio Bisio. La conduttrice sta preparando il suo spettacolo "Michelle Impossible" con il quale tornerà in televisione nel mese di febbraio. Al varietà della conduttrice svizzera, parteciperanno tanti volti noti dello spettacolo italiano che lo scorso anno ha riscosso moltissimo successo. In una delle ultime storie Instagram che Michelle ha postato, compare insieme al conduttore e attore Claudio Bisio: ci sarà quindi anche lui nel cast?

La storia Instagram di Michelle

Nella storia Instagram che Michelle Hunziker ha postato pochi minuti fa, ha taggato Claudio Bisio e ha scritto: «A distanza di anni non è mai cambiato nulla» aggiungendo un emoticon con le lacrime dalle risate. Michelle e Claudio hanno condotto insieme varie edizioni di Zelig, lo spettacolo comico che per anni è stata una delle colonne portanti di Canale 5. In un'intervista Michelle aveva dichiarato che all'epoca di Zelig aveva una vera e propria cotta per Claudio.

Futura nonna

Michelle Hunziker non sta vivendo un bel periodo solo a livello professionale, ma anche personale. La conduttrice svizzera infatti, diventerà a breve nonna del suo primo nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza.

