Michelle Hunziker, gaffe di Claudio Bisio e la showgirl si arrabbia. Il video è esilarante

di Redazione web

Michelle Hunziker è impegnata con i preparativi per la seconda edizione del suo programma televisivo "Michelle Impossible" che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Come lo scorso anno, Michelle avrà con sé tanti ospiti che si racconteranno e daranno spettacolo e ci saranno ovviamente i suoi amici di sempre come ad esempio Serena Autieri o Claudio Bisio. L'attore e conduttore è proprio il protagonista delle ultime storie Instagram che Michelle ha postato sul proprio profilo.

Michelle Hunziker, rivelazione su Claudio Bisio: «Tra di noi non è mai cambiato niente»

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme, il video per le strade di Milano: «Grazie di esistere...»

Michelle Hunziker e l'insonnia: «Non riesco più a dormire...». E svela il motivo

La gaffe di Claudio Bisio

Claudio Bisio è il protagonista indiscusso delle ultime storie Instagram di Michelle Hunziker. Nelle prima i due ballano insieme mentre nella seconda sono con altri colleghi dello spettacolo. Il gruppo, che davanti a sé ha un tavolino con diversi vassoi di pizzette e tramezzini, è in procinto di scattarsi un selfie e Bisio dice: «Allora un po' di silenzio che stiamo preparando Mission Impossible ehm scusate... Michelle Impossible».

Tra le risate generali Claudio Bisio aggiunge: «La prima edizione di questo programma è andata talmente bene che Michelle ha deciso di non fare la seconda». Dopo avere sentito questa frase Michelle, tra le risate dei presenti, interviene e dice: «No Claudio, cosa dici?».

Michelle Hunziker e Claudio Bisio amici di vecchia data

Michelle Hunziker e Claudio Bisio sono amici e colleghi da moltissimo tempo. I due hanno condotto insieme il programma comico "Zelig" e in un'intervista la conduttrice svizzera svelò di essersi presa una bella cotta per il suo collega di palco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA